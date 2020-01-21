Всемирная организация пляжного футбола надеется на аншлаги на клубном ЧМ в Москве

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". В группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". В группе В встретятся московский "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер".

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес надеется на большую посещаемость матчей клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Об этом Реналес рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

"Группы получились сбалансированные, предстоит нелегкая борьба и интересные матчи. Нельзя предсказать заранее, кто победит. Спасибо большое Российскому футбольному союзу и правительству Москвы за поддержку турнира и решительные действия, вложение сил и средств на развитие этого вида спорта. Надеюсь на аншлаг, потому что нас ожидают захватывающие игры - эти команды заслуживают поддержки",- отметил Реналес.

"Мы сделаем рекламу, придумаем ряд активностей, чтобы постараться заполнить дворец", - сказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, а позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, первенство планеты проходило в бразильских городах - Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (два раза). В 2019 году клубный чемпионат мира уже проходил в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", победу тогда одержала португальская "Брага", обыгравшая в финале российский "Спартак". Самым титулованным клубом в истории соревнований является московский "Локомотив", побеждавший дважды (в 2012 и 2017 годах).