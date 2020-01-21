Всемирная организация пляжного футбола остается в стороне по делу РУСАДА

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) остается в стороне в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель президента BSWW Габино Реналес.

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году.

"Соответствующие шаги со стороны России были сделаны, Российский футбольный союз (РФС) и Международная федерация футбола (ФИФА) ведут работу над проектом, заявка очень внимательно рассматривается. Мы остаемся в стороне от этого вопроса, ожидаем решения CAS. Нам остается только делать то, что мы делаем", - отметил Реналес.

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. В качестве третьих сторон к процессу подключились Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), а также ряд национальных спортивных федераций, поскольку решение WADA затрагивает их интересы. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них.