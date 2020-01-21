Фигуристы Алиев, Даниелян и Самарин с ошибками провели тренировку перед стартом ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 21 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин с ошибками провели тренировку за день до старта чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все российские фигуристы исполняли на тренировке произвольные программы. Дебютант чемпионатов Европы Даниелян выполнил четверной сальхов, два тройных акселя (один - в комбинации с тройным тулупом и тройным риттбергером). Позднее фигурист допустил ошибку, выполнив риттбергер в один оборот вместо заявленных трех, однако затем все же смог сделать элемент.

Самарин выполнил редкую комбинацию из тройного лутца и тройного флипа через ойлер, тройной аксель и сольный тройной лутц, на котором едва избежал падения. Самарин не смог продемонстрировать безошибочное исполнение четверных прыжков. В технической заявке на произвольную программу у спортсмена значатся самые дорогие четверные прыжки - лутц и флип, а также тулуп.

Действующий чемпион России Алиев смог чисто выполнить четверной тулуп. При этом фигурист не стал прыгать заявленный четверной лутц, ограничившись тремя оборотами на данном прыжке.

Мужчины откроют соревновательную часть чемпионата Европы короткой программой в среду, начало - в 13:30 мск.