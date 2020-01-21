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Футбол в России

Свищев: доходы от продажи пива на стадионах составят до 4 млрд рублей в год

По словам одного из авторов законопроекта, распределение средств от продажи пива тем или иным спортивным организациям будет соразмерно продажам
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снятие запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских, в случае принятия соответствующего законопроекта приведет к увеличению доходов на сумму до 4 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. 10 января Свищев уточнил, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

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По словам одного из авторов законопроекта, распределение средств от продажи пива тем или иным спортивным организациям будет соразмерно продажам. "Здесь включаются законы рынка. Богатые клубы с большими стадионами, на матчи которых ходит много болельщиков, будут получать большие доходы, а у маленьких клубов или тех, на игры которых не ходят, и пить пиво некому - они же не будет покупать его и выливать. Основная задача - чтобы люди приходили", - сказал Свищев.

"Мы провели примерное исследование и посчитали, что дополнительные доходы от продажи пива на стадионах составят от 1,5 до 4 млрд рублей в год, - отметил собеседник агентства. - Много это или мало? Это результаты статистического опроса болельщиков на стадионах. Мне кажется, это достаточно серьезные деньги - возьмем в среднем, 2,5 млрд рублей будут идти на развитие детско-юношеского спорта".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира 2018 года в России. Второе и третье чтения законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

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