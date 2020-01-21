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Футбол в России

"Зенит" объявил о создании женского футбольного клуба

Главным тренером команды назначена 39-летняя Ольга Порядина

ТАСС, 21 января. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" принял решение создать женскую команду, она начнет свое выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главным тренером женского футбольного клуба "Зенит" назначена 39-летняя Ольга Порядина. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате России и кубке страны в сезоне 2020 года.

"Мы выбрали очень перспективного специалиста, - заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. - Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное - есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Санкт-Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Команда будет развиваться в рамках структуры футбольного клуба "Зенит". Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб "Зенит" был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона".

Порядина является пятикратной чемпионкой России и девятикратной обладательницей национального кубка. Она выступала за воронежскую "Энергию", краснодарскую "Кубаночку", тольяттинскую "Ладу" и подмосковную "Россиянку". С 2003 по 2011 год выступала за сборную России.

С 2012 года Порядина начала тренерскую карьеру, первым местом ее работы стала "Россиянка", затем она была тренером женской юниорской сборной России (игроки до 17 лет), с августа 2018 года входит в тренерский штаб женской молодежной сборной России.

Теги
Российский футбол
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