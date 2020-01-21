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Футбол в России

Кокорин выйдет в составе "Зенита" впервые с октября 2018 года

Нападающий примет участие в товарищеском матче команды против катарского "Аль-Увайнаха" в качестве капитана петербургского клуба
Александр Кокорин и Артем Дзюба Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Кокорин и Артем Дзюба
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 21 января. Нападающий Александр Кокорин выйдет в стартовом составе петербургского футбольного клуба "Зенит" на товарищеский матч против катарского "Аль-Увайнаха". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится на тренировочном сборе "Зенита" в Дохе. Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: вратарь Александр Васютин; защитники Данила Прохин, Игорь Смольников, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий; полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин; нападающие Кокорин, Артем Дзюба.

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Во вторник футбольный клуб "Сочи" объявил, что Кокорин будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. На данный момент пресс-служба "Зенита" не подтвердила эту информацию. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Последний официальный матч Кокорин провел 7 октября 2018 года: в домашней встрече 10-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

Теги
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