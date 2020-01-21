"Рубин" одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого

ТАСС, 21 января. Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл в контрольном матче польскую "Лехию" в рамках тренировочного сбора в Турации. Команда провела первый матч под руководством Леонида Слуцкого.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Рубина", единственный гол забил российский полузащитник Вячеслав Подберезкин. Встреча проходила в Белеке. Следующий контрольный матч казанская команда проведет 25 января против словацкого "Слована".

В декабре 2019 года Слуцкий был назначен на пост главного тренера "Рубина". Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

До этого Слуцкий возглавлял нидерландский "Витесс". Также он работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах.