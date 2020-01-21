Сборная России завоевала серебро в кроссе в сноуборде и фристайле на юношеской Олимпиаде

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Российская команда завоевала серебряные медали в кроссе на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
В этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступали Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин.
Золотые медали завоевали спортсмены из Швейцарии, бронза досталась команде Германии.
Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом - сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швейцария
|10
|6
|8
|24
|2
|Россия
|9
|11
|8
|28
|3
|Япония
|6
|6
|1
|13
|4
|Швеция
|6
|3
|6
|15
|5
|Австрия
|6
|1
|5
|12