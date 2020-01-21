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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России завоевала серебро в кроссе в сноуборде и фристайле на юношеской Олимпиаде

За команду выступали Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Российская команда завоевала серебряные медали в кроссе на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

В этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступали Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин.

Золотые медали завоевали спортсмены из Швейцарии, бронза досталась команде Германии.

Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом - сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швейцария106824
2Россия911828
3Япония66113
4Швеция63615
5Австрия61512

 

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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