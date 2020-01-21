Российские спортсмены завоевали две награды в 12-й соревновательный день юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Россияне выиграли золотую и серебряную медали по итогам 12-го дня юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Лыжник Илья Трегубов стал победителем 10-километровой гонки классическим стилем.

Российская команда завоевала серебряные медали в кроссе, в этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступили Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин.

Мужская сборная России вышла в финал хоккейного турнира, обыграв команду Финляндии (10:1). В финале российские хоккеисты сыграют со сборной США.

Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.