Российские спортсмены завоевали две награды в 12-й соревновательный день юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Россияне выиграли золотую и серебряную медали по итогам 12-го дня юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Лыжник Илья Трегубов стал победителем 10-километровой гонки классическим стилем.
Российская команда завоевала серебряные медали в кроссе, в этой дисциплине приняли участие представители сноуборда и фристайла. За сборную России выступили Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин.
Мужская сборная России вышла в финал хоккейного турнира, обыграв команду Финляндии (10:1). В финале российские хоккеисты сыграют со сборной США.
Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швейцария
|10
|6
|8
|24
|2
|Россия
|9
|11
|8
|28
|3
|Япония
|6
|6
|1
|13
|4
|Швеция
|6
|3
|6
|15
|5
|Австрия
|6
|1
|5
|12