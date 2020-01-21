Российские ватерполистки сыграют с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 21 января. Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Власенко назвал тяжелой для российских ватерполисток игру с итальянками на ЧЕ

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Матч завершился со счетом 13:7 в пользу российской команды. В полуфинале россиянки встретятся с ватерполистками из Нидерландов, которые победили в четвертьфинале сборную Словакии - 22:2.

В других четвертьфиналах чемпионата Европы, которые пройдут позднее во вторник, сборная Греции встретится с командой Испании, сборная Венгрии сыграет с командой Франции.

Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы, всего на счету команды пять побед на турнире (1985, 1987, 1989, 1993, 2018).

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.