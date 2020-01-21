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Футбол в России

Кокорин сыграл за "Зенит" после сообщения об аренде в "Сочи" и забил три мяча

В товарищеском матче "Зенит" разгромил катарский "Аль-Увайнах" со счетом 10:0
Александр Кокорин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 21 января. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл катарский "Аль-Увайнах" со счетом 10:0 в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Встреча прошла в Дохе.

Нападающий петербургского клуба Александр Кокорин впервые вышел в составе команды с октября 2018 года, он играл с капитанской повязкой и забил три мяча на 6-й, 9-й и 36-й минутах. Кокорин провел на поле только первый тайм. Помимо Кокорина отличились Артем Дзюба (13, 34), Йордан Осорио (56), Сердар Азмун (59, 67, 83) и Себастьян Дриусси (72).

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Александр Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды до конца сезона

Во вторник футбольный клуб "Сочи" объявил, что Кокорин будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона. На данный момент пресс-служба "Зенита" не подтвердила эту информацию. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Последний официальный матч Кокорин провел 7 октября 2018 года: в домашней встрече 10-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

"Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 45 очков после 19 матчей.

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