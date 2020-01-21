Пахноцкая: новый глава Минспорта РФ Матыцин четко понимает важность антидопинговой борьбы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин хорошо понимает важность антидопинговой борьбы. Такое мнение ТАСС высказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Во вторник указом президента РФ Матыцин был назначен министром спорта РФ. На этом посту он сменил Павла Колобкова. Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU).

"Признаюсь, я рада, что Олег Матыцин стал новым руководителем российского спорта. Он производит впечатление человека открытого и профессионального. У него есть большой опыт управленческой спортивной деятельности, и в то же время международной, да и как человек он мне симпатичен", - сказала Пахноцкая.

"Очень важно, что он отчетливо понимает важность антидопинговой борьбы и поддерживает образовательную составляющую чистого спорта. Хочу также добавить, что РУСАДА участвовало в проекте "Академия волонтеров FISU" два года подряд", - добавила она.