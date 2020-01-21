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Формирование правительства России

Тарпищев отметил хорошие человеческие качества нового министра спорта РФ Матыцина

Матыцин был назначен на эту должность во вторник
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил хорошие человеческие и профессиональные качества нового министра спорта России Олега Матыцина. Об этом он рассказал ТАСС.

Матыцин был назначен на должность министра спорта во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего ведомство с 2016 года.

"Матыцина знаю только с хорошей стороны. Он выиграл международные выборы в студенческом союзе - в это сложное время это дорогого стоит. Он хороший товарищ, друг. Мы давно с ним взаимодействуем", - сказал Тарпищев.

С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

Теги
РоссияТарпищев, Шамиль АнвяровичФормирование правительства России
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