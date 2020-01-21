Тарпищев отметил хорошие человеческие качества нового министра спорта РФ Матыцина

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил хорошие человеческие и профессиональные качества нового министра спорта России Олега Матыцина. Об этом он рассказал ТАСС.

Матыцин был назначен на должность министра спорта во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего ведомство с 2016 года.

"Матыцина знаю только с хорошей стороны. Он выиграл международные выборы в студенческом союзе - в это сложное время это дорогого стоит. Он хороший товарищ, друг. Мы давно с ним взаимодействуем", - сказал Тарпищев.

С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.