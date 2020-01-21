Дегтярев: Матыцин будет активно развивать все виды спорта в РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в стране. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Матыцин возглавил Министерство спорта в новом правительстве.

"Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография. Очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений", - сказал Дегтярев.

"Олег Матыцин - профессиональный спортивный функционер, доктор педагогических наук, профессор, возглавляющий международную организацию. Этот набор компетенций оптимально поможет развивать российский спорт. С ним мы работаем в Совете при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Владимира Владимировича Путина. Он очень хорошо знает материальную базу спорта, профильное законодательство России и международные нормы права", - добавил Дегтярев.

С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.