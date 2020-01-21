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Мировой футбол

Мексиканский футболист Хавьер Эрнандес перешел из "Севильи" в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Стоимость перехода 31-летнего форварда составила €8,5 млн

ТАСС, 21 января. Футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с мексиканским нападающим Хавьером Эрнандесом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу американской команды.

Подробности трансфера не сообщаются. По данным портала Transfermarkt, стоимость перехода 31-летнего футболиста составила €8,5 млн. В нынешнем сезоне Эрнандес выступал за испанскую "Севилью", в составе которой провел 17 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Вместе с английским "Манчестер Юнайтед" мексиканский форвард стал двукратным чемпионом Англии и обладателем суперкубка страны, в составе мадридского "Реала" Эрнандес выиграл клубный чемпионат мира. Также игрок выступал за мексиканские "Гвадалахару" и "Чивас", немецкий "Байер" и английский "Вест Хэм".

В составе сборной Мексики футболист провел 109 матчей, в которых отличился 52 раза. Эрнандес является лучшим бомбардиром в истории сборной. В 2011 году он стал победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.

"Лос-Анджелес" является пятикратным чемпионом Главной футбольной лиги (МЛС) (2002, 2005, 2011, 2012, 2014).

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