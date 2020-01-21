{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Вяльбе надеется на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта Матыциным

Матыцин был назначен на этот пост во вторник

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.

Матыцин был назначен на пост министра спорта РФ во вторник. Он сменил Павла Колобкова. Вице-премьером РФ стал глава оргкомитета Олимпиады в Сочи, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

"Люди известные, проверенные. Надеюсь, что будем плодотворно сотрудничать и развивать спорт с новым министром. Я готова работать с любым человеком. Но в любом случае лучше, когда людей знаешь", - сказала Вяльбе.

Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичВяльбе, Елена ВалерьевнаФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Семак: Кокорин был расстроен новостью о том, что он перейдет в "Сочи"
Во вторник форвард сделал хет-трик в товарищеском матче "Зенита" с катарским клубом "Аль-Увайнах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС