Вяльбе надеется на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта Матыциным

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.

Матыцин был назначен на пост министра спорта РФ во вторник. Он сменил Павла Колобкова. Вице-премьером РФ стал глава оргкомитета Олимпиады в Сочи, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

"Люди известные, проверенные. Надеюсь, что будем плодотворно сотрудничать и развивать спорт с новым министром. Я готова работать с любым человеком. Но в любом случае лучше, когда людей знаешь", - сказала Вяльбе.

Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.