Глава РУСАДА верит, что Чернышенко и Матыцин помогут российскому спорту преодолеть кризис

Матыцин и Чернышенко были назначены на свои посты во вторник. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU). Чернышенко являлся главой оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, а с конца 2014 года является президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Перед нами стоит серьезный вызов, но вице-премьер и министр могут помочь справиться с ним. Есть вопросы, с которыми мы можем и должны работать совместно. Во время наших бесед я не видел никаких противоречий. Хочу пожелать им всяческих успехов, РУСАДА готово оказать поддержку новому министру и вице-премьеру и активно сотрудничать с ними", - сказал Ганус.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия. Если Спортивный арбитражный суд (CAS) согласится с решением, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены потеряют возможность выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - права принимать крупные международные соревнования.

Сложившуюся ситуацию Ганус обсуждал с Матыциным в ноябре прошлого года на международной конференции по допингу в Катовице. "Он спокойный, взвешенный и системный человек, - сказал глава РУСАДА. - Главное, что он человек новой формации, который обладает капиталом доверия. Мне кажется, что ему могут поверить. Ему по силам мобилизовать все заинтересованные стороны и справиться с задачами".

"Чернышенко очень деятельный человек, посмотрите, как при нем развивается КХЛ. Он современный менеджер. Помимо КХЛ, за его плечами опыт реализации достаточно серьезного сочинского проекта, который касался вопросов бизнеса, технологий и, главное, - спорта. По этой причине, как мне кажется, у него есть понимание вопроса. Я искренне надеюсь, что допинговый вопрос его касался в меньшей степени. Он может полагаться на мою поддержку и помощь", - сказал Ганус.