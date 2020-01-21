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Формирование правительства России

Новый глава Минспорта РФ Матыцин считает огромной честью назначение на должность министра

Он был назначен на этот пост во вторник

ТАСС, 21 января. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин расценивает назначение на должность в правительстве как огромную честь. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. - сказал он. - Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт и знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает правительство и страна, люди не только в мировом спорте, но и, самое главное, для здоровья, физических способностей наших граждан".

Матыцин был назначен указом президента РФ на пост министра спорта РФ во вторник. Он сменил Павла Колобкова. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

Теги
РоссияФормирование правительства России
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