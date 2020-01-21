Новый глава Минспорта РФ Матыцин считает огромной честью назначение на должность министра

ТАСС, 21 января. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин расценивает назначение на должность в правительстве как огромную честь. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской Федерации. - сказал он. - Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт и знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает правительство и страна, люди не только в мировом спорте, но и, самое главное, для здоровья, физических способностей наших граждан".

Матыцин был назначен указом президента РФ на пост министра спорта РФ во вторник. Он сменил Павла Колобкова. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.