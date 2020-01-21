Матыцин сообщил, что сохранит пост главы FISU после назначения министром спорта РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Олег Матыцин сможет сохранить пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) после своего назначения министром спорта РФ. Об этом он сообщил ТАСС.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ.

"Вопрос моего продолжения работы на посту президента FISU в ближайшее время будет решен. Никаких преград для совмещения работы на государственной службе и международной федерации нет ни в законодательстве России, ни в международном. Поэтому совмещение двух постов возможно", - сказал Матыцин.

Новый министр спорта пока не готов говорить, кто будет работать с ним в ведомстве. "Нужно подождать завтрашнего дня, встреч в министерстве, где будем обсуждать все вопросы", - отметил он.