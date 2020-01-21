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Матыцин сообщил, что сохранит пост главы FISU после назначения министром спорта РФ

По его словам, нет никаких преград для совмещения работы на государственной службе и международной федерации
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Олег Матыцин сможет сохранить пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) после своего назначения министром спорта РФ. Об этом он сообщил ТАСС.

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Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ.

"Вопрос моего продолжения работы на посту президента FISU в ближайшее время будет решен. Никаких преград для совмещения работы на государственной службе и международной федерации нет ни в законодательстве России, ни в международном. Поэтому совмещение двух постов возможно", - сказал Матыцин.

Новый министр спорта пока не готов говорить, кто будет работать с ним в ведомстве. "Нужно подождать завтрашнего дня, встреч в министерстве, где будем обсуждать все вопросы", - отметил он.

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