Свирин: назначение Матыцина министром должно принести пользу российскому спорту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Приход Олега Матыцина в качестве нового министра спорта РФ должен пойти на пользу российскому спорту. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ. Он сменил Павла Колобкова.
"Я знаю этого человека с самой лучшей стороны. Он долгое время возглавлял Российский студенческий союз, потом стал руководить FISU. Он обладает огромным международным опытом. Сейчас наш спорт находится в очень непростой ситуации, есть проблемы во взаимоотношениях с международными спортивными организациями", - сказал Свирин.
"И приход человека из одной из самых крупных спортивных федераций должен пойти на пользу российскому спорту", - добавил он.
Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) слаженно работала с различными руководителями ведомства, отметил глава ФХМР и президент Международной федерации бенди Борис Скрынник. "Мы работали достаточно слаженно что с Павлом Анатольевичем [Колобковым], что с Виталием Леонтьевичем [Мутко], да и с Министерством спорта в целом. Мы взаимодействовали, и Министерство спорта, чем могло, помогало нам. Что касается Матыцина, то при его поддержке наш вид спорта вошел в число тех, что присутствуют в программе студенческого спорта, был представлен на Универсиаде, началось развитие и продвижение среди высших учебных заведений", - подчеркнул он.
"Я считаю, что все они профессиональные люди. Мы работали достаточно комфортно с ними. Теперь будем работать с Матыциным", - добавил он.