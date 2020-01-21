Свирин: назначение Матыцина министром должно принести пользу российскому спорту

"Я знаю этого человека с самой лучшей стороны. Он долгое время возглавлял Российский студенческий союз, потом стал руководить FISU. Он обладает огромным международным опытом. Сейчас наш спорт находится в очень непростой ситуации, есть проблемы во взаимоотношениях с международными спортивными организациями", - сказал Свирин.

"И приход человека из одной из самых крупных спортивных федераций должен пойти на пользу российскому спорту", - добавил он.

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) слаженно работала с различными руководителями ведомства, отметил глава ФХМР и президент Международной федерации бенди Борис Скрынник. "Мы работали достаточно слаженно что с Павлом Анатольевичем [Колобковым], что с Виталием Леонтьевичем [Мутко], да и с Министерством спорта в целом. Мы взаимодействовали, и Министерство спорта, чем могло, помогало нам. Что касается Матыцина, то при его поддержке наш вид спорта вошел в число тех, что присутствуют в программе студенческого спорта, был представлен на Универсиаде, началось развитие и продвижение среди высших учебных заведений", - подчеркнул он.

"Я считаю, что все они профессиональные люди. Мы работали достаточно комфортно с ними. Теперь будем работать с Матыциным", - добавил он.