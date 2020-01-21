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Футбол в России

Семак: Кокорин был расстроен новостью о том, что он перейдет в "Сочи"

Во вторник форвард сделал хет-трик в товарищеском матче "Зенита" с катарским клубом "Аль-Увайнах"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин был расстроен новостью о том, что он проведет вторую часть сезона в аренде в "Сочи". Об этом заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

"Зенит" во вторник со счетом 10:0 победил катарский "Аль-Увайнах" в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора, проходящего в Дохе. Российскую команду с капитанской повязкой на эту встречу вывел Кокорин. Он смог трижды поразить ворота соперника в первом тайме и после перерыва был заменен. При этом ранее во вторник стало известно, что Кокорин до конца нынешнего сезона отправится в аренду в "Сочи".

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"Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал, - сказал Семак. - То, что сегодня он вышел играть - это доверие тренера, мое отношение к нему не поменялось - это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего, ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей", - добавил Семак.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

В следующем товарищеском матче 25 января "Зенит" сыграет с австрийским "Зальцбургом". Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет таблицу чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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