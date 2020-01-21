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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Буре: в успехе сборной РФ на юношеских ОИ виден системный подход к подготовке хоккеистов

Российская команда вышла в финал турнира
Павел Буре Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Павел Буре
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Системный подход к подготовке хоккеистов является причиной успехов сборной России на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре.

Во вторник сборная России в полуфинале хоккейного турнира обыграла команду Финляндии со счетом 10:1.

"Радует выступление самой младшей юниорской сборной России - игроков до 16 лет на юношеских Олимпийских играх, - сказал Буре. - Все принимающие участие сборные привезли практически сильнейшие составы, но наши ребята не только играют с ними на равных, но и буквально громят. Помимо результатов, радует сама модель игры, в которую играют наши юниоры. Это активный атакующий хоккей, комбинационный, с долгим контролем шайбы, за счет которого мы можем не просто много атаковать, а буквально навязывать нашу игру, в таком же стиле играла наша молодежная сборная, жаль, до победы не хватило совсем немного".

"Именно так играли наши команды, когда я был молодым игроком, и отрадно видеть это снова. В такой подготовке юниоров видится системный подход. Хочется, чтобы в такой хоккей играли не только наши юниорские сборные, но и национальная команда", - добавил Буре.

В финале юношеской Олимпиады российские хоккеисты встретятся со сборной США. Матч пройдет в среду.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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