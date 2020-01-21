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Шахматные турниры

Дубов сыграл вничью с Анандом в девятом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

После девяти туров турнирную таблицу возглавляет американец Фабиано Каруана

ТАСС, 21 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов черными фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в девятом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен черными фигурами обыграл иранца Алирезу Фируджу. Остальные партии игрового дня завершились вничью: россиянин Никита Витюгов белыми фигурами играл с американцем Фабиано Каруаной, американец Уэсли Со - с индийцем Анишем Гири, белорус Владислав Ковалев - с Йорденом ван Форестом из Нидерландов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда - с американцем Джеффри Сюном, россиянин Владислав Артемьев - с китайцем Юй Янъи.

После девяти туров турнирную таблицу возглавляет Каруана, набравший 6 очков, далее идут Фируджа, Со, ван Форест, Карлсен (по 5,5 очка), Дуда (5), Дубов, Гири, Артемьев (по 4,5), Ананд (4), Сюн (3,5), замыкают турнирную таблицу Витюгов, Юй Янъи и Ковалев (по 3).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

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Шахматные турниры
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