Тренер сборной по парусному спорту: Матыцин должен уделить внимание образованию в спорте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта России Олег Матыцин должен уделить внимание развитию спортивного образования и подготовке новых тренерских кадров. Такое мнение ТАСС во вторник высказала главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.
Матыцин во вторник был назначен на пост министра спорта. Ранее он возглавлял Российский студенческий спортивный союз и был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Матыцин также возглавляет Международную федерацию студенческого спорта.
"Я училась в университете физической культуры, когда Олег Васильевич был там ректором. И все студенты отзывались о нем, как об очень образованном и интеллигентном руководителе. Он в совершенстве знает английский язык, очень свободно разговаривает, и это всегда ему помогало хорошо общаться с иностранными коллегами", - рассказала Иванова.
"Матыцин глубоко знаком с проблемами спорта, со всеми аспектами, обладает важным организаторским опытом. Думаю, что это назначение больше направлено на международную политику, чтобы решить все накопившиеся вопросы и выйти из сложившейся ситуации. Но нужно отметить, что эта ситуация сложилась не по вине нашего предыдущего министра Павла Анатольевича [Колобкова]", - отметила собеседница агентства.
Иванова подчеркнула, что опыт Матыцина должен помочь улучшить ситуацию с подготовкой новых специалистов в сфере спорта и тренеров. "В спорте много проблем, в том числе в сфере образования и подготовки кадров. Мы очень остро чувствуем нехватку специалистов и тренеров. Надеемся на то, что Матыцин, как человек из сферы образования, уделит этому достаточно внимания", - заключила она.