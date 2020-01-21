Тренер сборной по парусному спорту: Матыцин должен уделить внимание образованию в спорте

Матыцин во вторник был назначен на пост министра спорта. Ранее он возглавлял Российский студенческий спортивный союз и был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Матыцин также возглавляет Международную федерацию студенческого спорта.

"Я училась в университете физической культуры, когда Олег Васильевич был там ректором. И все студенты отзывались о нем, как об очень образованном и интеллигентном руководителе. Он в совершенстве знает английский язык, очень свободно разговаривает, и это всегда ему помогало хорошо общаться с иностранными коллегами", - рассказала Иванова.

"Матыцин глубоко знаком с проблемами спорта, со всеми аспектами, обладает важным организаторским опытом. Думаю, что это назначение больше направлено на международную политику, чтобы решить все накопившиеся вопросы и выйти из сложившейся ситуации. Но нужно отметить, что эта ситуация сложилась не по вине нашего предыдущего министра Павла Анатольевича [Колобкова]", - отметила собеседница агентства.

Иванова подчеркнула, что опыт Матыцина должен помочь улучшить ситуацию с подготовкой новых специалистов в сфере спорта и тренеров. "В спорте много проблем, в том числе в сфере образования и подготовки кадров. Мы очень остро чувствуем нехватку специалистов и тренеров. Надеемся на то, что Матыцин, как человек из сферы образования, уделит этому достаточно внимания", - заключила она.