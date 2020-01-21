Казань в июне 2020 года примет I Всероссийские городские игры

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Первые Всероссийские городские игры (Urban Games) по 13 видам спорта пройдут в Казани в июне 2020 года. Мероприятие будет приурочено к столетию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), сообщил журналистам во вторник гендиректор дирекции спортивных и социальных программ Азат Кадыров.

"Есть такое международное движение Urban Games. В большинстве своем там представлены современные виды спорта, популярные среди молодежи. Была инициатива - учредить всероссийские мероприятия и провести в 2020 году в Казани, учитывая и столетие [республики], учитывая инфраструктуру, учитывая и молодежный студенческий состав жителей нашего города - она была поддержана. Мы планируем на июнь месяц - приурочить ко Дню молодежи проведение такого первого Всероссийского фестиваля городских игр", - сказал он.

Кадыров уточнил, что местом проведения соревнований станет площадка на левом берегу Казанки, под мостом "Миллениум", где к началу лета будет построен экстрим-парк. Второй площадкой станет территория Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Городские игры будут включать в себя соревнования по брейкингу, паркуру, футбольному фристайлу, велосипедному спорту (BMX), скейтбордингу, роллер-спорту и др.

"Сейчас мы начали плотную работу с всероссийским федерациями по организации этих соревнований. Я думаю, что это будет интересно, каждый пришедший сможет не только посмотреть, познакомиться с видом спорта, но и попробовать себя в той или иной дисциплине. Особенно дети, молодежь смогут попробовать может быть найти для себя какое-то занятие, увлечение. Надеемся, что погода будет благоволить и будет большой праздник", - добавил Кадыров.

Всемирные городские игры включают в себя соревнования, демонстрацию городских видов спорта и культурный фестиваль для молодежи. Первые игры прошли в Будапеште осенью 2019 году, следующие игры планируется провести в 2021 году так же в столице Венгрии.