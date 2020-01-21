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Еврокубки

"Нижний Новгород" проиграл "Нимбурку" в баскетбольной Лиге чемпионов

Встреча завершилась со счетом 72:76

ТАСС, 21 января. Российский клуб "Нижний Новгород" в гостях проиграл чешскому "Нимбурку" со счетом 72:76 в матче 12-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Майкл Дженкинс, набравший 25 очков.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав семь побед и потерпев пять поражений. "Нимбурк" идет на первой строчке (10 побед, два поражения).

В 13-м туре "Нижний Новгород" дома сыграет с турецким "Газиантепом" 29 января. Перед этим клуб встретится в Единой лиге ВТБ дома с московским ЦСКА 26 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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