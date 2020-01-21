FISU гордится назначением Матыцина на пост министра спорта РФ

ТАСС, 21 января. Международная федерация университетского спорта (FISU) выразила гордость назначением главы организации Олега Матыцина на пост министра спорта России. Об этом сообщает пресс-служба FISU.
Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего Министерство спорта с 2016 года.
"Для FISU является большой честью то, что наш президент назначен помогать России справляться с текущими проблемами и взаимодействовать с мировым спортивным сообществом, - сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтронд. - Достижения Олега Матыцина в FISU были замечательными, во время его президентства FISU провела исключительные соревнования для тысяч элитных спортсменов-студентов. Олег объединил мировое студенческое спортивное движение, чтобы поддержать представление позитивного формирования будущих лидеров посредством международного опыта, полученного с помощью студенческого спорта".
Матыцин возглавил FISU в 2015 году, а в 2019-м был избран главой организации на второй срок.