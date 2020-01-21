FISU гордится назначением Матыцина на пост министра спорта РФ

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ во вторник. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего Министерство спорта с 2016 года.

"Для FISU является большой честью то, что наш президент назначен помогать России справляться с текущими проблемами и взаимодействовать с мировым спортивным сообществом, - сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтронд. - Достижения Олега Матыцина в FISU были замечательными, во время его президентства FISU провела исключительные соревнования для тысяч элитных спортсменов-студентов. Олег объединил мировое студенческое спортивное движение, чтобы поддержать представление позитивного формирования будущих лидеров посредством международного опыта, полученного с помощью студенческого спорта".

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, а в 2019-м был избран главой организации на второй срок.