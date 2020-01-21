Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце. Состязания примет ледовая арена Steiermarkhalle.

Австрия имеет большой опыт проведения европейских первенств по фигурному катанию - турнир проходил на территории страны восемь раз. В подавляющем большинстве случаев (семь из восьми) соревнования принимала Вена, еще один раз чемпионат Европы проходил в Инсбруке.

Сборная России будет представлена на турнире максимальным количеством участников - по три в каждой дисциплине. В Австрию российская команда едет в ранге одной из сильнейших, если не самой сильной. Сборная России претендует на золотые медали как минимум в трех видах из четырех, в последний раз россияне добивались сопоставимого успеха на европейском первенстве в 2010 году.

Состав российской команды был определен по результатам чемпионата страны, который прошел в конце декабря прошлого года в Красноярске. В женском одиночном катании Россию представят воспитанницы Этери Тутберидзе и лучшие фигуристки планеты в нынешнем сезоне 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 16-летняя Алена Косторная. В мужском одиночном выступят Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян, в соревнованиях спортивных пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

На прошлогоднем чемпионате Европы, который прошел в Минске, сборная России завоевала шесть медалей (золото, четыре серебряных и одну бронзовую награды) и впервые с 2011 года не смогла выиграть медальный зачет. Тогда победителями стали французы, завоевавшие две золотые медали из четырех возможных, однако в Австрии россияне имеют все шансы вернуть утраченные позиции. Российские фигуристы будут фаворитами в женском и мужском одиночном катании, а также в турнире спортивных пар. В состязаниях танцевальных дуэтов с высокой долей вероятности победу в шестой раз кряду одержат абсолютные мировые рекордсмены французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, но российским дуэтам вполне по силам занять места на пьедестале.

Первыми на лед арены Steiermarkhalle в среду выйдут мужчины, которые представят короткие программы (начало - 09:30 мск), в 17:15 эстафету подхватят спортивные пары. В четверг с короткими программами выступят танцевальные дуэты (10:00), а мужчины - с произвольными (16:30). В пятницу в состязания вступают девушки - короткая программа у них начнется в 09:30 мск, а в вечерней сессии пары покажут "произволки" (17:00). В заключительный день соревнований - в субботу - медали разыграют танцевальные дуэты (11:25) и девушки (16:30).