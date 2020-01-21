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Футбол в Англии

"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в 200-м очном матче

Встреча завершилась со счетом 2:2
Футболисты "Арсенала" Месут Озил и "Челси" Н'Голо Канте EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Футболисты "Арсенала" Месут Озил и "Челси" Н'Голо Канте
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 22 января. "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет открыл полузащитник "Челси" Жоржиньо, реализовавший пенальти на 28-й минуте. Одиннадцатиметровый удар был назначен после нарушения правил со стороны защитника "Арсенала" Давида Луиза, ранее выступавшего за "Челси". После этого фола он получил красную карточку, которая стала для него второй в чемпионатах Англии, первую защитник получил в 2017 году в матче против "Арсенала", когда был игроком "Челси". Гости сравняли счет на 63-й минуте благодаря голу Мартинелли, на 84-й минуте капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта вывел свою команду вперед, а на 88-й минуте окончательный счет установил защитник "Арсенала" Эктор Беллерин.

"Челси" и "Арсенал" провели 200-й очный матч во всех турнирах. В предыдущих 199 играх "Челси" одержал 65 побед, "Арсенал" - 77. Еще 57 встреч завершились вничью.

В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 40 очков, "Арсенал" с 30 очками идет 10-м. В следующем туре "Челси" 1 февраля в гостях сыграет с "Лестером", "Арсенал" 2 февраля на выезде встретится с "Бёрнли".

Результаты других матчей игрового дня: "Астон Вилла" - "Уотфорд" - 2:1; "Борнмут" - "Брайтон" - 3:1; "Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 0:2; "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1; "Эвертон" - "Ньюкасл" - 2:2.

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