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Australian Open

Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Теннисистка победила представительницу Сербии Стоянович
Анастасия Павлюченкова AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Анастасия Павлюченкова
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ТАСС, 22 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила сербку Нину Стоянович в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 28-летней россиянки. Матч продолжался 1 час 13 минут. Ранее спортсменки не встречались между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA, 23-летняя Стоянович - 85-е.

Россиянка дважды в карьере выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Добраться до этой стадии ей удавалось в 2017 и 2019 годах. Также спортсменка вместе с чешкой Луцией Шафаржовой выходила в четвертьфинал в парном разряде в 2013 году. Стоянович впервые пробилась в основную сетку турнира Большого шлема.

Павлюченкова во втором раунде сыграет с победительницей матча между американками Тейлор Таунсенд и Джессикой Пегула. Их встреча пройдет позднее в среду. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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