Первая ракетка России Александрова пробилась в третий круг Australian Open

ТАСС, 22 января. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

В матче второго раунда россиянка, которая имеет на турнире 25-й номер посева, победила представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:1, 6:3. 25-летняя Александрова является первой ракеткой России, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-е место. 24-летняя Крейчикова располагается на 128-й позиции.

В следующем круге Александрова сыграет с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под седьмым номером на турнире. Соперницы впервые в карьере встретятся друг с другом. Матч пройдет 24 января, начало - 03:00 мск.

Александрова четвертый раз в карьере играет на Открытом чемпионате Австралии. Выйдя в третий круг, она показала свой лучший результат на турнире. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.