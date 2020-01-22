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НХЛ

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмы

Нападающего заменит партнер по команде Крис Крайдер
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 22 января. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сможет выступить на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Форварда заменит его партнер по команде Крис Крайдер. Панарин был выбран в сборную Столичного дивизиона. Для россиянина этот Матч звезд должен был стать первым в карьере.

В среду Панарин не вышел на лед во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:4). Россиянин 18 января покинул тренировку команды из-за повреждения, однако в понедельник вышел на лед в игре против "Коламбуса" (1:2). После этого он вновь пропустил тренировку. По словам главного тренера клуба Дэвида Куинна, у нападающего травма верхней части тела.

Панарин 1 июля 2019 года подписал контракт с "Рейнджерс" сроком на семь лет. Ранее в НХЛ он выступал за "Чикаго" и "Коламбус". Сообщалось, что летом в услугах нападающего были заинтересованы "Айлендерс" и "Флорида". В текущем сезоне Панарин провел 47 матчей и набрал 68 (26 голов + 42 передачи) очков, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Звездный уик-энд НХЛ впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center. В Матче звезд примет участие российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

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