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КХЛ

Фастовский: Чернышенко удалось превратить КХЛ в коммерческий продукт высокого качества

Во вторник Чернышенко был назначен вице-премьером РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрию Чернышенко за годы работы на своем посту удалось создать из лиги коммерческий продукт высокого качества, считает член совета директоров и правления КХЛ, гендиректор новосибирского клуба "Сибирь" Кирилл Фастовский. Об этом он рассказал ТАСС.

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Чернышенко был председателем оргкомитета Олимпийских игр в Сочи. В 2014 году он стал президентом КХЛ. Во вторник Чернышенко был назначен вице-премьером. В ближайшее время состоится заседание совета директоров лиги, на котором будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий Чернышенко.

"Я считаю, что он очень здорово наладил дисциплину. Он хорошо работал с точки зрения продукта, это огромная его заслуга. Я всегда считал, что мы создаем коммерческий продукт, и он должен быть соответствующего качества. Дмитрию Николаевичу, безусловно, это удалось", - отметил Фастовский.

"Чернышенко своей работой, авторитетом, знаниями, опытом и подходом заслужил такое высокое назначение. Я очень рад за него. Чернышенко является автором и участником практически всех законов, по которым мы сейчас играем чемпионат" - добавил собеседник агентства.

По словам Фастовского, дата внеочередного заседания совета директоров пока неизвестна.

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