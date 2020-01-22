Спортивный менеджер Михаил Гусев стал кандидатом на пост президента ВФЛА

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федерации легкой атлетики Нижегородской и Тульской областей выдвинули спортивного менеджера Михаила Гусева кандидатом на выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сам Гусев сообщил ТАСС.

"Я иду на выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики, - сказал Гусев. - Мою кандидатуру выдвинули федерации Нижегородской и Тульской областей. Сейчас я готовлю свою программу, с которой пойду на выборы, хотя на своей странице в Facebook уже выложил некоторые тезисы".

Гусеву 62 года. Становился бронзовым призером чемпионата СССР в толкании ядра, обладателем Кубка России, победителем Мемориала Знаменских, входил в состав сборной СССР в 1975-1982 годах. Работал тренером команды ЦСКА по легкой атлетике, был членом президиума Федерации легкой атлетики Москвы, заместителем председателя Федерации легкой атлетики Москвы. С 1991 года является менеджером по легкой атлетике, работал, в частности, с чемпионкой мира и Олимпийских игр в прыжках в высоту Анной Чичеровой.

14 января Федерация легкой атлетики Москвы выдвинула на пост президента ВФЛА своего руководителя Олега Курбатова. Срок подачи официальных заявок истекает 29 января.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.