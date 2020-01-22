Допинговый багаж. Какие проблемы будет решать новый министр спорта

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), профессиональный спорт на четыре года погрузится в международную изоляцию: российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх без национального флага, страна потеряет право принимать крупные международные старты.

Такой багаж достался Матыцину от его предшественника — олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова, который за три года во главе ведомства не сумел преодолеть допинговый кризис.

Матыцин уже пять лет как президент Международной федерации университетского спорта (FISU), он хорошо известен за рубежом, так что его назначение может поспособствовать сглаживанию острых углов в отношениях с международным спортивным сообществом, в первую очередь — с WADA. Об этих и других задачах нового министра спорта России — в нашем материале.