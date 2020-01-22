Допинговый багаж. Какие проблемы будет решать новый министр спорта

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), профессиональный спорт на четыре года погрузится в международную изоляцию: российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх без национального флага, страна потеряет право принимать крупные международные старты.
Такой багаж достался Матыцину от его предшественника — олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова, который за три года во главе ведомства не сумел преодолеть допинговый кризис.
Матыцин уже пять лет как президент Международной федерации университетского спорта (FISU), он хорошо известен за рубежом, так что его назначение может поспособствовать сглаживанию острых углов в отношениях с международным спортивным сообществом, в первую очередь — с WADA. Об этих и других задачах нового министра спорта России — в нашем материале.
Закрыть допинговый вопрос
Доверие к российскому спорту на международной арене подрывают события прошлого года. А именно — обвинения в манипуляциях с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которые были переданы в WADA год назад при посредничестве Министерства спорта. Якобы сделано это было с целью уберечь титулованных российских спортсменов от наказания и лишения наград.
Сейчас дело передано в суд, который и поставит точку в разбирательстве. Произойти это должно до Олимпиады в Токио, которая пройдет летом этого года. Если CAS встанет на сторону WADA, эти Игры станут первым серьезным испытанием для Матыцина, поскольку на соревнования российские спортсмены поедут в нейтральном статусе.
Но даже в случае обвинительного вердикта у российского спорта будет возможность добиться сокращения срока дисквалификации с четырех лет. Но для этого нужно будет предоставить оригинал базы данных и оказать WADA содействие в расследовании всех дел.
Вернуть флаг легкоатлетам
История тянется уже больше четырех лет, и вместо выхода из кризиса Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в прошлом году только усугубила свои позиции.
Виной всему — скандальное допинговое дело серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, которого официальные лица Всероссийской федерации легкой атлетики постарались выгородить с помощью поддельной медицинской справки.
Итог этой попытки печальный: руководство национальной федерации подало в отставку, российские легкоатлеты лишились права выступать на международных стартах даже в нейтральном статусе.
Минспорт не может вмешиваться в дела общественных организаций, однако имеет право лишить спортивную федерацию аккредитации. Так что рычаги воздействия на федерацию у Матыцина будут. Главное — добиться, чтобы ВФЛА возглавил человек, который сможет выстроить диалог с международной федерацией и с ведущими спортсменами страны, которые сейчас крайне недовольны временным руководством.
Развитие массового спорта
В числе майских указов президента — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение к 2024 году до 55% доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Показатель должен увеличиться благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".
Согласно статистике за 2018 год, количество занимающихся физкультурой и спортом в России составляет 54 млн 200 тыс. человек, то есть 39,8% от всего населения страны. Колобков заявлял, что достичь цели в 55% вполне реально.
Подготовка к международным турнирам
Если России удастся сохранить право на проведение крупных соревнований, то в ближайшие три года ей предстоит принять ряд важных спортивных событий, к подготовке к которым Минспорт имеет прямое отношение.
- Вне зависимости от решения по допинговому делу Санкт-Петербург летом этого года примет четыре матча чемпионата Европы по футболу.
- В 2022 году Россия должна провести мужской чемпионат мира по волейболу, в 2023-м — чемпионат мира по хоккею и чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года.
- И, конечно, Универсиада 2023 года в Екатеринбурге, подготовка к которой будет полностью лежать на Матыцине: контролировать он ее будет не только из министерского кресла, но с должности главы FISU. Покидать Международную федерацию университетского спорта он не намерен.
Артем Кузнецов