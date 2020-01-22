Александр Медведев подтвердил договоренность "Зенита" и "Сочи" об аренде Кокорина

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев подтвердил, что между клубами достигнута договоренность о переходе нападающего Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Об этом функционер сообщил ТАСС.

Во вторник в первой половине дня генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. Вечером того же дня форвард, контракт которого с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года, на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

"Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина", - сказал Медведев.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015); в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).