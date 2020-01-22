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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене ждет, что ОКР объяснит невыполнение поручения Путина о восстановлении ВФЛА

Спортсменка считает, что руководители российского спорта сделали вид, что никаких вопросов и писем от российских легкоатлетов не поступало
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене ждет от президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова объяснения причины, по которой организация не выполнила поручение президента России Владимира Путина о восстановлении прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к 2 декабря. Об этом она заявила журналистам.

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ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. В мае Путин поручил ОКР принять меры по восстановлению ВФЛА до 2 декабря 2019 года и обеспечить участие без ограничений всех членов российской олимпийской команды в Играх 2020 года в Токио.

"Я удивлена, что руководители российского спорта сделали вид, что никаких вопросов и писем от легкоатлетов не поступало. Это странный вид поддержки спортсменов, о которой все вокруг говорят. Вопросы остаются, в том числе и к главе Олимпийского комитета России", - сказала Ласицкене.

"Насколько я помню, президент России прошлой весной дал поручение ОКР до 2 декабря восстановить ВФЛА в IAAF. Поручение в итоге не выполнено, но мы даже к концу января так и не услышали, что было сделано и почему не получилось", - добавила она.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации должны пройти 28 февраля, комиссия спортсменов выразила несогласие с этой датой.

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Летние олимпийские виды спорта
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