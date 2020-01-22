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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене надеется, что новое министерство спорта начнет бороться за легкоатлетов

Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выразила надежду на то, что новое руководство Министерства спорта РФ начнет бороться за легкоатлетов. Об этом она заявила в среду журналистам.

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Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. До этого с 2016 года министерство спорта возглавлял Павел Колобков.

"Не мое дело оценивать подобные назначения, я просто надеюсь на то, что министерство спорта наконец-то начнет реально бороться за легкоатлетов. То, что я видела последние четыре года, меня расстраивало: лично я не увидела ничего, что было сделано для того, чтобы в 2020 году легкоатлетка Мария Ласицкене имела возможность спокойно выступать на международной арене. И Олимпийский комитет России (ОКР), и министерство спорта имеют непосредственное отношение к тому, что сейчас с нами происходит. Они спокойно смотрели на то, как глава Всероссийской федерации легкой атлетики [Дмитрий] Шляхтин и его команда добивают наш вид спорта", - заявила Ласицкене.

Ранее Ласицкене как член комиссии спортсменов ВФЛА призывала Министерство спорта РФ и ОКР лишить федерацию государственной аккредитации.

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ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны до 31 декабря прошлого года допускались к международным соревнованиям только в нейтральном статусе при наличии специального разрешения от World Athletics. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrit, им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Колобков покинул пост на фоне нового витка допингового скандала в российском спорте. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года проголосовал за введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Допинговый багаж. Какие проблемы будет решать новый министр спорта
Олег Матыцин возглавил министерство в непростое для российского спорта время
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