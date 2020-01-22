Ласицкене надеется, что новое министерство спорта начнет бороться за легкоатлетов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выразила надежду на то, что новое руководство Министерства спорта РФ начнет бороться за легкоатлетов. Об этом она заявила в среду журналистам.

Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. До этого с 2016 года министерство спорта возглавлял Павел Колобков.

"Не мое дело оценивать подобные назначения, я просто надеюсь на то, что министерство спорта наконец-то начнет реально бороться за легкоатлетов. То, что я видела последние четыре года, меня расстраивало: лично я не увидела ничего, что было сделано для того, чтобы в 2020 году легкоатлетка Мария Ласицкене имела возможность спокойно выступать на международной арене. И Олимпийский комитет России (ОКР), и министерство спорта имеют непосредственное отношение к тому, что сейчас с нами происходит. Они спокойно смотрели на то, как глава Всероссийской федерации легкой атлетики [Дмитрий] Шляхтин и его команда добивают наш вид спорта", - заявила Ласицкене.

Ранее Ласицкене как член комиссии спортсменов ВФЛА призывала Министерство спорта РФ и ОКР лишить федерацию государственной аккредитации.