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Олимпиада-2020 в Токио

Ласицкене не исключает, что будет вынуждена пропустить Олимпиаду-2020

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не исключает, что может пропустить вторую Олимпиаду подряд. Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения от World Athletics. В Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из российских легкоатлетов приняла участие только прыгунья в длину Дарья Клишина.

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"Думаю, что шансов очень мало, руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца, хотя надежды на успех мало", - сказала Ласицкене.

В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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