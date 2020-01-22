Ласицкене не исключает, что будет вынуждена пропустить Олимпиаду-2020

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не исключает, что может пропустить вторую Олимпиаду подряд. Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения от World Athletics. В Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из российских легкоатлетов приняла участие только прыгунья в длину Дарья Клишина.