Реконструкция матча 1945 года между ЦДКА и "Спартаком" состоится в Югре к 75-летию Победы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Общественники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют провести реконструкцию футбольного матча, состоявшегося 14 июня 1945 года между командами ЦДКА и "Спартак". Это первое подобное мероприятие в регионе, оно пройдет на стадионе в Ханты-Мансийске и будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду ТАСС организатор матча, руководитель Лиги дворового футбола в Ханты-Мансийске Никита Филиппов.

Седьмой чемпионат СССР по футболу прошел с 13 мая по 24 сентября 1945 года. Это был первый турнир после Великой Отечественной войны. 14 июня 1945 года команды ЦДКА и "Спартак" на стадионе "Динамо" провели первый после окончания войны матч, завершившийся победой армейцев со счетом 5:1. На трибунах его смотрели около 70 тыс. зрителей.

"Мы планируем впервые в Югре организовать реконструкцию футбольного матча 1945 года между ЦДКА и "Спартаком" и приурочить его к 75-летию Победы. Он пройдет 13 июня 2020 года на стадионе в Ханты-Мансийске по официальным правилам того времени, которые наши судьи детально изучат. Будет специальный баннер, на котором мы укажем всех игроков данных команд 1945 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, игроки, судьи и организаторы будут одеты в ретроформу. "Зрителям мы также будем рекомендовать одеваться по возможности в ретро. Планируем, что, начиная от диктора и заканчивая атрибутами у болельщиков, все будет того времени. Каждый из зрителей, кто придет на стадион, почувствует себя сопричастным к большому событию. Спорт - это мир", - сказал Филиппов.

Ожидается, что в матче сыграют фанаты команд ЦСКА и "Спартак", проживающие в Ханты-Мансийске. После этого впервые на стадионе будет создана фан-зона, где в июне на большом экране покажут матч чемпионата Европы Россия - Бельгия. "Мы проводим аналогию - из 1945 года перемещаемся в 2020 год. 75 лет мира, 75 лет большого спорта без войны", - сказал собеседник.

Он добавил, что матч пройдет в ходе фестиваля любительского футбола "Наша Победа", включающего также детский турнир среди спортивных школ города, выставку ретротехники и концерт творческих коллективов. На его реализацию планируется получить грант губернатора Югры в размере около 800 тыс. рублей. Еще около 300 тыс. рублей общественники планируют вложить из своих ресурсов.