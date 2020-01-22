Бой Бетербиева с китайцем Мэн Фаньлуном пройдет в Квебеке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок в полутяжелом весе против китайца Мэн Фаньлуна в канадском Квебеке. Об этом ТАСС сообщили в Международной боксерской федерации (IBF).

"Бой пройдет в Квебеке", - сказал собеседник агентства.

Поединок состоится 28 марта. Обсуждался вариант с проведением события в Москве.

Бетербиев владеет титулами IBF и Всемирного боксерского совета (WBC). В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе 35-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).