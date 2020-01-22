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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев пропустит турнир Ярыгина в Красноярске

Спортсмен дисквалифицирован на четыре месяца за то, что в сентябре 2019 года вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе в весовой категории до 96 кг россиянин Абдулрашид Садулаев пропустит турнир серии Гран-при "Иван Ярыгин", который пройдет в Красноярске 23-26 января. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина.

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Четырехкратный чемпион мира Садулаев был дисквалифицирован на четыре месяца за то, что в сентябре 2019 года вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века. Срок наказания истек 21 января.

"Садулаев у нас не будет бороться. Его надо поберечь к Олимпиаде", - сказала Ярыгина. В прошлом году Садулаев также не выступал на турнире в Красноярске по решению тренерского штаба сборной.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при. В этом году турнир не носит статус рейтингового, в нем примут участие около 300 спортсменов из 14 стран.

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Летние олимпийские виды спорта
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