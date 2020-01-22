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Футбол в России

Кокорин принял участие в утренней тренировке "Зенита"

Ранее игрок забил три мяча в товарищеском матче клуба с катарским "Аль-Увайнахом"

ТАСС, 22 января. Футболист Александр Кокорин в среду принял участие в тренировке "Зенита", несмотря на то, что ранее было объявлено о его аренде в "Сочи" до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Во вторник в первой половине дня генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. В среду генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС, что между клубами достигнута договоренность об аренде российского нападающего.

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Во вторник "Зенит" со счетом 10:0 победил катарский "Аль-Увайнах" в товарищеском матче на тренировочном сборе, проходящем в Дохе. Российскую команду с капитанской повязкой на эту встречу вывел Кокорин. Он смог трижды поразить ворота соперника в первом тайме и после перерыва был заменен. После матча главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что Кокорин был расстроен новостью об аренде в "Сочи".

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015); в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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