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Футбол в России

Агент Кокорина: футболист не собирается уходить из "Зенита" в аренду в "Сочи"

Ранее сообщалось о переходе нападающего в сочинский клуб на правах аренды
Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин не собирается уходить из петербургского "Зенита" в аренду в футбольный клуб "Сочи". Об этом ТАСС сообщил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. Вечером того же дня форвард, контракт которого с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года, на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС договоренность с "Сочи" об аренде Кокорина.

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"Александр в аренду не собирается. Он находится в расположении "Зенита". Я не готов за кого-то что-то объяснять, спросите у клуба "Сочи", как они объяснят появившуюся у них информацию. Мы никакого арендного соглашения с "Сочи" не подписывали", - сказал Логинов.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, но не был заявлен за клуб и принимал участие только в тренировочном процессе. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015); в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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