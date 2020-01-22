Агент Кокорина: футболист не собирается уходить из "Зенита" в аренду в "Сочи"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин не собирается уходить из петербургского "Зенита" в аренду в футбольный клуб "Сочи". Об этом ТАСС сообщил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин до конца сезона-2019/20 будет выступать за команду из Краснодарского края на правах аренды. Вечером того же дня форвард, контракт которого с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года, на сборе петербуржцев в Катаре в товарищеском матче против местного "Аль-Увайнаха" (10:0) вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС договоренность с "Сочи" об аренде Кокорина.