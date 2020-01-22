Бывший президент УЕФА Платини стал советником главы FIFPro

ТАСС, 22 января. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини занял пост советника президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пья. Об этом сообщает AFP.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Срок отстранения истек в октябре прошлого года.

"Платини обладает уникальными навыками общения, знаниями. Он является важным человеком, к которому будут прислушиваться, - сказал Пья. - Я знаю его с 1972 года. Когда он был президентом УЕФА, ему удавалось продвигать свои идеи. Он Мишель Платини, поэтому его слушали на самом высоком уровне".

Основанием для отстранения Платини стал перевод президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию до 4 лет.

В FIFPro входят 63 профсоюза футболистов, в том числе российский.