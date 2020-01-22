ВФЛА сожалеет, что Ласицкене в знак протеста приняла решение пропустить "Русскую зиму"

Ласицкене отказалась от участия в соревнованиях в знак протеста против событий, которые разворачиваются в российской легкой атлетике, и действий руководства ВФЛА, проводящей турнир.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сожалеет о решении трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене пропустить традиционный турнир "Русская зима". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мария Ласицкене - топовая легкоатлетка мирового уровня, на прошлогоднем турнире "Русская зима" она установила рекорд соревнований, прыгнув на 2,04 метра. Многие зрители ждали ее выступления на турнире этого года. Очень жаль, что зрители не дождутся выступления своего кумира, это большая потеря для ее болельщиков и всех любителей легкой атлетики. Но это решение Марии и ее наставника", - заявили в пресс-службе ВЛФА.

"Другие высказывания Марии лежат в юридической плоскости, нет смысла их комментировать", - отметили в организации.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. До окончания разбирательства по этому делу Международная федерация легкоатлетических ассоциаций приостановила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса, необходимого для выступления за рубежом.

Легкоатлетический турнир в помещении "Русская зима" проводится с 1992 года. В этом году соревнования пройдут 9 февраля в московском манеже ЦСКА.