{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Турнир ветеранов "Ровесники Победы" пройдет в рамках Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open

Кубок РГСУ пройдет с 24 января по 2 февраля
Ректор РГСУ Наталья Починок Егор Алеев/ТАСС
Описание
Ректор РГСУ Наталья Починок
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турнир ветеранов "Ровесники Победы" пройдет в рамках международного Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

Кубок РГСУ пройдет с 24 января по 2 февраля. "Это 16-й турнир по счету, он крупнейший в городе и стране. А учитывая, что страна готовится к празднованию 75-летия Победы, то в нынешнем году мы решили запустить специальный турнир - "Ровесники Победы". В нем уже зарегистрировано более 40 участников - те, кто родился в 1945 году и раньше", - сказала Починок.

По ее словам, самому юному участнику Кубка РГСУ 4 года, а самому возрастному - 93 года. "Но мы продолжаем принимать заявки", - отметила Починок.

Гроссмейстер Сергей Карякин признался, что с интересом будет следить за ходом турнира. "Я много лет слежу за этим турнирном. Всегда стараюсь посетить. Там регулярно выступают мои друзья, - сказал Карякин. - И там толпы детей, турнир РГСУ играет важную социальную функцию по поддержке детских шахмат. Это прекрасный плацдарм на пути к чемпионату мира. Это замечательный турнир, и я всячески его поддерживаю".

Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев подчеркнул, что у турнира будет насыщенная околоспортивная программа. "Всех посетителей ждут новшества и сюрпризы", - отметил он.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Чернышенко: Матыцин имеет невероятный шанс поднять российский спорт на новую высоту
Во вторник президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина на должность министра спорта РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС