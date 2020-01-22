Турнир ветеранов "Ровесники Победы" пройдет в рамках Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турнир ветеранов "Ровесники Победы" пройдет в рамках международного Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

Кубок РГСУ пройдет с 24 января по 2 февраля. "Это 16-й турнир по счету, он крупнейший в городе и стране. А учитывая, что страна готовится к празднованию 75-летия Победы, то в нынешнем году мы решили запустить специальный турнир - "Ровесники Победы". В нем уже зарегистрировано более 40 участников - те, кто родился в 1945 году и раньше", - сказала Починок.

По ее словам, самому юному участнику Кубка РГСУ 4 года, а самому возрастному - 93 года. "Но мы продолжаем принимать заявки", - отметила Починок.

Гроссмейстер Сергей Карякин признался, что с интересом будет следить за ходом турнира. "Я много лет слежу за этим турнирном. Всегда стараюсь посетить. Там регулярно выступают мои друзья, - сказал Карякин. - И там толпы детей, турнир РГСУ играет важную социальную функцию по поддержке детских шахмат. Это прекрасный плацдарм на пути к чемпионату мира. Это замечательный турнир, и я всячески его поддерживаю".

Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев подчеркнул, что у турнира будет насыщенная околоспортивная программа. "Всех посетителей ждут новшества и сюрпризы", - отметил он.