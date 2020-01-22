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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Европейские олимпийские комитеты будут участвовать в споре WADA и РУСАДА

Соответствующее ходатайство было подано в Спортивный арбитражный суд
Здание спортивного арбитражного суда EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Здание спортивного арбитражного суда
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) подали уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) об участии в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом говорится в заявлении ЕОК, которое предоставлено ТАСС пресс-службой организации.

"Европейские олимпийские комитеты подали в Спортивный арбитражный суд ходатайство о вмешательстве в спор РУСАДА и WADA, - говорится в заявлении. - Цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту интересов национальных олимпийских комитетов Европы и чистых спортсменов. Вместе с Международным олимпийским комитетом ЕОК хотят видеть четкое и окончательное решение по этому делу".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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