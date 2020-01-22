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Футбол в России

Футболисты Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с "Ростовом"

Игроки подписали соглашения на пять лет

ТАСС, 22 января.

 Футбольный клуб "Ростов" объявил о продлении контрактов с нападающим Элдором Шомуродовым и полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Со всеми футболистами подписаны соглашения на пять лет.

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24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне сыграл за "Ростов" в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач. Узбекистанец делит вторую строчку с российским форвардом самарских "Крыльев Советов" Александром Соболевым в списке лучших бомбардиров текущего сезона Российской-премьер лиги, в активе обоих футболистов по 10 мячей (лидирует нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба с 11 голами). Всего за российскую команду Шомуродов провел 73 игры, в которых забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач, футболист выступает за ростовский клуб с лета 2017 года.

23-летний Норманн принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах в текущем сезоне, отличился один раз и отдал три передачи. Норвежец перешел в "Ростов" зимой 2019 года, провел 28 игр за "Ростов", забив один гол и сделав шесть передач. 20-летний Глебов в нынешнем сезоне 13 раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями. Всего на счету российского полузащитника 24 матча за "Ростов".

По итогам первой части чемпионата России "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 19 матчей.

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