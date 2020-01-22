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Формирование правительства России

Чернышенко: Матыцин имеет невероятный шанс поднять российский спорт на новую высоту

Во вторник президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина на должность министра спорта РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин имеет невероятную возможность поднять российский спорт на новый уровень. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Во вторник президент России Владимир Путин назначил Матыцина министром спорта РФ, а Чернышенко - вице-премьером РФ. Матыцин сменил на посту Павла Колобкова.

"У него [Матыцина] есть невероятный шанс реализовать свои мечты и поднять дело на новую высоту. Президент и председатель правительства требуют от нас большего. У него абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов", - отметил Чернышенко.

"Современные требования диктуют нам, что мы должны увеличить темпы нашей работы в разы. Есть новые задачи, которые нам поступили от председателя правительства и нового министра Олега Васильевича [Матыцина]. С ним нас объединяет не только преданность спорту, мы также знаем, что такое организация глобальных событий, которые невозможно перенести", - добавил вице-премьер РФ.

Чернышенко возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи. Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

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Формирование правительства России
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